هل سيدخل إبن راغب علامة الفن؟ (فيديو)

عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن سعادته بإحياء حفل غنائي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وخاصة أنه يأتي بعد فترة كوفيد-19 الصعبة التي شهدها العالم، معتبراً أن عودة الحفلات تمثل إعلان انتهاء الجائحة في الإمارات.وقال راغب في لقاء خاص مع "زهرة الخليج" إن أبوظبي كانت من أكثر الدول حرصاً على شعبها ومن يقطن أرضها خلال جائحة كورونا.وحول تصدر أخباره وعائلته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر راغب أن هذا يعبر عن حب الناس، مؤكداً أن "السوشيال ميديا" لها حسانتها وسيئاتها.وأكد راغب أن ابنه خالد لا ينوي دخول عالم الفن واحتراف الغناء أبداً، مشيراً إلى أنه "سميع" من الطراز الفريد، ولكنه رجل أعمال ناجح في مجاله إذ يمتلك شركة طبية في دولة الإمارات ويسعى للتوسع والتطور في مجال عمله.