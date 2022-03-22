فنون ومشاهير

بكت مباشرة على الهواء.. مذيعة لبنانية تُعايد والدتها بكلمات مؤثرة (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2022 | 01:00
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عايدت المذيعة غريسيا أنطون والدتها بمناسبة عيد الأم.

 

وخلال مشاركتها في البرنامج الذي تقدمه على شاشة تلفزيون "أبو ظبي" أشارت غريسيا إلى انها المرة الأولى التي تكون فيها بعيد الأم بعيدة عن والدتها، وأكدت ان كل يوم هو عيد الأم عيد الانسانة التي ضحت وقدمت تنازلات من أجل أولادها .

 

وتمنت غريسيا لو انها إلى جانب أمها في هذا اليوم المميز وشكرتها لأن ما وصلت إليه اليوم هو بفضل صلواتها، وبكت متأثرة على الهواء.  

A post shared by قناة أبوظبي (@abudhabitv)


 
 

يُذكر ان غريسيا كانت سابقا في قسم الأخبار في الـ lbci قبل ان تنتقل إلى الامارات منذ أشهر وحاليا انضمت إلى قناة mtv لتقديم البرنامج الانتخابي "برنامجك".

المصدر: "رصد" لبنان 24

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