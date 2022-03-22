هذا الشخص غيّر حياة كارول سماحة

عبرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عن سعادتها بإحياء حفل غنائي ناجح في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقالت: "قلبي يكبر عندما أرى الجمهور وهم يرددون أغنياتي ويتفاعلون معها، وأشعر بأن تعبي لم يذهب سدى، وأفرح كثيراً".

وقالت كارول، في لقاء خاص مع "زهرة الخليج"، إن ابنتها تالا أعطت لحياتها معنى وعمقاً، مشيرةً إلى أنها أصبحت تمتلك هدفاً أسمى، ولا تفكر بنجاحها فقط، خاصة أن النجاح يأتي ويذهب وكذلك الفشل، وأضافت: "تالا أعطتني حياة ثانية".

وحول النجاح الذي تحققه أغنيتها الجديدة "فوضى"، أكدت كارول أنها تعيش فوضى الفن، لكنها على الصعيد الشخصي والعملي تعرف تماماً ماذا تريد وتضع الخطط والأهداف.

وأضافت: "أردنا في (فوضى) أن نعكس الحالة التي يعيشها المجتمع، سواء في عالم السياسة أو المجتمع أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي ضيعت عقول الناس".

وكشفت كارول أنها تستعد لإطلاق أغنيتين جديدتين: الأولى باللهجة المصرية وتناقش موضوعاً اجتماعياً، والثانية تحضر لها على صعيد الكلمات والألحان مع الفنان اللبناني سليم عساف، مؤكدةً أنها تركز حالياً على الأغاني "السينغل"، على أن تطرح أغنية جديدة كل أربعة أشهر.