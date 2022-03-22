فنون ومشاهير

صبية وجميلة.. والدة ميريام فارس حديث المواقع والجمهور يعلّق: "مين الماما فيكم؟" (صور)

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:19
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احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد الأم مع ابنيها "جايدين" و"ديف"، وحماتها ووالدتها ومربية ولديها.

 

ونشرت ميريام صورا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي توثق أجواء الاحتفال وعلقت بالقول: "متل كل سنة منعيد سوى حماتي وأمي وانا ومربية أولادي".

 

وحرصت ميريام لى التعبير عن مدى حبها لابنيها من خلال تقبيلهما ومراقبة تصرفاتهما الطريفة في مكان الاحتفال الذي أقيم في البهو الخارجي لمنزلها المخصص للعب الأطفال، وازدان بالبالونات الملونة التي انتشرت حول 4 قوالب من الحلوى المتعددة الألوان، والتي حملت كلمة "ماما".

 

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وقامت ميريام بإخفاء ملامح وجه حماتها، إذ ظهر جزء من جسمها من دون الكشف عن ملامحها الحقيقية على غرار زوجها داني متري الذي يحرص على الابتعاد عن أضواء الشهرة، ما أثار استغراب المتابعين.

 

كما أثنى متابعون على جمال والدة ميريام ، وإطلالتها التي ظهرت خلالها بأنها أكثر شبابًا وحيوية، معلقين على الشبه بينهما بالقول: "ما شاء الله هذه امك، يالله الحلو بجيب حلو اكيد"، ومين الماما فيكم".

المصدر: فوشيا
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