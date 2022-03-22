فنون ومشاهير

لم يلتقيا منذ 17 سنة.. نوال الزغبي تكشف سر القطيعة بينها وبين أختها الوحيدة (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-933825-637835400776706399.png
Doc-P-933825-637835400776706399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الفنانة نوال الزغبي الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها، وأبرزها حقيقة خلافها مع النجمة السورية أصالة وكذلك سر القطيعة بينها وبين شقيقتها بولا والمستمر منذ 17 عاما.

 

وردّت نوال على سؤالٍ وجّه لها خلال مشاركتها في برنامج "كاربول كاريوكي" حول علاقتها الجيدة مع جميع أشقائها فيما عدا شقيقتها بولا، موضحة ان الأخيرة متزوجة من شقيق طليقها إيلي ديب، مشيرة إلى أنها لم ترها منذ حدث الانفصال أي منذ 17 عاما.

 

وقالت نوال انها تتمنى لشقيقتها السعادة والتوفيق في حياتها، مهما كانت القطيعة بينهما، متمنيةً أن يحفظ الله لها عائلتها.

 
المصدر: فوشيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:49 | 2022-03-22
09:00 | 2022-03-22
08:51 | 2022-03-22
07:35 | 2022-03-22
06:00 | 2022-03-22
05:42 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website