لم يلتقيا منذ 17 سنة.. نوال الزغبي تكشف سر القطيعة بينها وبين أختها الوحيدة (فيديو)

كشفت الفنانة نوال الزغبي الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها، وأبرزها حقيقة خلافها مع النجمة السورية أصالة وكذلك سر القطيعة بينها وبين شقيقتها بولا والمستمر منذ 17 عاما.

وردّت نوال على سؤالٍ وجّه لها خلال مشاركتها في برنامج "كاربول كاريوكي" حول علاقتها الجيدة مع جميع أشقائها فيما عدا شقيقتها بولا، موضحة ان الأخيرة متزوجة من شقيق طليقها إيلي ديب، مشيرة إلى أنها لم ترها منذ حدث الانفصال أي منذ 17 عاما.

وقالت نوال انها تتمنى لشقيقتها السعادة والتوفيق في حياتها، مهما كانت القطيعة بينهما، متمنيةً أن يحفظ الله لها عائلتها.