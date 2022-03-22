كارين رزق الله تكشف معلومة جديدة عن طلاقها من فادي شربل.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

أكدت الممثلة كارين رزق الله انها منفصلة عن زوجها الممثل فادي شربل منذ مدة طويلة.

وضمن مقابلة لها مع برنامج "et بالعربي" اشارت كارين الى انها منذ فترة طويلة وهي تحتفل بعيد الأم مع بناتها كأم عزباء، وقالت:"صرلي زمان سينغيل ماما".

واضافت: "هيدا الشي بيسعدني وبيبسطني، واحلى شي انك تعطي لولادك وتجرب تأمنلن شي وانت لحالك".

ولفتت كارين إلى ان بناتها مروا بظروف صعبة جعلتهم اقوى وأنضج، وهم اليوم وصلوا الى بر الأمان.