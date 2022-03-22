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فنون ومشاهير
انتحار نزيه في "رقصة مطر".. وهذا هو القاتل
Lebanon 24
22-03-2022
|
12:00
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حلقات قليلة وينتهي عرض مسلسل "رقصة مطر"، قصة وحوار بيتر صومعة وتولى الإخراج جو بو عيد.
يروي المسلسل قصة بسام (مكسيم خليل) الموسيقي الفذ الذي له عالمه الخاص، والذي يجد نفسه فجأة متهماً بجريمة قتل حبيبته حنين( ايميه صياح )، وما ترتب على هذا الاتهام من محاولة إنهاء حياته المهنية والنيل من شهرته وسمعته خصوصاً من قبل زميله وتلميذه في المعهد الموسيقي نزيه (وسام صليبا) الذي يسعى جاهداً إلى أخذ مكان معلمه بسام القاضي وسرقة مؤلفاته الغنائية ونسبها إليه.
تدور الأحداث ويخرج بسام من الحجز بعدما كان المتهم الأول بجريمة القتل، وتُصوَّب الاتهامات نحو نزيه الذي يُسجن هو الآخر على ذمة التحقيق، لكنه ومن داخل السجن ينتحر منهياً حياته وسلسلة من العقد النفسية التي عاشها.
وتتوالى الأحداث بسرعة في الحلقات الأخيرة التي تفشي بأن القاتل هو بسام نفسه، والسبب هو معايشته لوضع نفسي ومعنوي مؤثر جداً، أما الأسباب التي تدفعه للقيام بالجريمة فهي مخافة دخول أي كان إلى عالمه الخاص الذي ظهر واضحاً خلال عرض الحلقات التي شهدت نسبة حضور كبيرة على منصة "شاهد" منذ بداية العرض في الأسبوع الأول من آذار الحالي.
المصدر: نواعم
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