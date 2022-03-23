فنون ومشاهير

لسبب غريب... كايلي جينر تعلن تغيير اسم طفلها!

Lebanon 24
23-03-2022 | 15:00
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بعد الضجة التي أحدثتها مؤخراً، واتهام المختصة الاجتماعية، تامي هيمبرو، لها بسرقة اسم ابنها المولود حديثاً، أعلنت عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر عن تغيير اسم مولودها.

وشاركت النجمة الأميركية رسالةً عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، كشفت فيها عن اسم طفلها الجديد، قائلة إن اسم ابنها أصبح "FYI"، وليس وولف ويبستر.

وأضافت المليارديرة الشابة في رسالتها: "لم نشعر بأن اسم وولف يناسبه.. أردت أن أشارك ذلك معكم لأنني مازلت أرى أنه يتم استخدام اسم (وولف) في كل مكان".

وجاء هذا الإعلان بعد نحو شهر على اتهام المختصة الاجتماعية، تامي هيمبرو، لعارضة الأزياء، بسرقة الاسم من طفلها البالغ ست سنوات، حيث إن الأخير يحمل اسم وولف ويبستر أيضاً.

وعلى أثر ذلك، قام مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بمهاجمة كايلي، واصفين تصرفها بعدم اللباقة، وأنه من غير اللائق سرقة اسم الطفل.

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