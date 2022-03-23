بعد ما فعله بها.. نانسي عجرم تطالب رودني حداد بالاعتذار! (صورة)

مازحت الفنانة نانسي عجرم الممثل رودني حداد الذي شاركها بطولة فيديو كليب اغنيتها "ما تعتذر" والذي طرحته منذ ايام ولاقى نجاحا كبيراً.
فقد عايد رودني نانسي بمناسبة عيد الأم، وكتب لها عبر صفحته الخاصة على تويتر: "ينعاد عليكي بعيد الإم"، لترد عليه قائلةً :"اعتذر بالأول عالصريخ اللي صرختو عليي...وبعدين عيّدني".
وعادت واضافت:"بس رح قلك سرّ... لو شو ما عملت... بحبك كتير".
لو شو ما عملت #بحبّك_أكتر #ما_تعتذر ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/xNZPi7kbEI
— Rodney (@Rodney_961) March 22, 2022
لو شو ما عملت #بحبّك_أكتر #ما_تعتذر ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/xNZPi7kbEI
والكليب يظهر زوجة تعاني من إدمان زوجها للمخدرات، وتقرر الهرب من معاناتها مع الزوج المدمن، وتستغل نومه لحزم حقائبها واصطحاب ابنها، لكن مشاعر حبها لزوجها تنتصر وتجبرها على عدم المغادرة.