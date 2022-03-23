فنون ومشاهير

كانت من أول الوجوه التي ظهرت على الـ LBCI.. بعد 37 سنة شاهدوا كيف أصبحت جيزيل حبيب

Lebanon 24
23-03-2022 | 05:03
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 عام 1985 ظهرت الإعلامية جيزيل حبيب على شاشة الـ LBCI عندما أطلقت القناة فكانت من بين أول الوجوه التي طلت على شاشتها وعملت كمذيعة ربط فقرات.

 

بعد سنوات انتقلت إلى دبي وتزوجت وأنجبت إبنين، وبعد ذلك عملت في قناة "العربية" في الكواليس ثم قدمت برنامج "السلطة الرابعة" لمدة سنوات، وهي حاليا تعمل كمقدمة أخبار في قناة "الحدث".

A post shared by Giselle Habib AJ (@gisellehabibaj)


 
 
 
 
 
 

ومن الملاحظ انه على الرغم من مرور كل هذه السنوات لا توال جيزيل تحافظ على ملامحها فهي لم تتغير كثيراً.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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