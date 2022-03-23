فنون ومشاهير

زوج أصالة وطليقها يُثيرا الجدل: ظهرا معاً منسجمين.. ومتابع يشبههما بفيلم "أصحاب ولا أعز"! (صور)

Lebanon 24
23-03-2022 | 12:00
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عقدت ابنة الفنانة أصالة نصري، شام الذهبي، قرانها على أحمد هلال قبل عدة أيام في حفل بسيط ضم أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين.

 

وشاركت شام متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" العديد من الصور لحفل قرانها الذي تواجدت فيه والدتها أصالة وزوجها الملحن العراقي فائق حسن، بالإضافة إلى والدها المنتج أيمن الذهبي.

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ومن الواضح أن علاقة أصالة بطليقها أيمن الذهبي ووالد شام وخالد جيدة رغم طلاقهما، والغريب في الموضوع أن فائق حسن تجمعه علاقة طيبة به كذلك.

 

وقد فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عفوية وغير متوقعة جمعت الذهبي وزوج أصالة، حيث بدا الاثنان منسجمين ويتبادلان الضحكات وعلامات السعادة بادية على وجهيهما، بينما تضحك أصالة برفقة شقيق طليقها.

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وتباينت ردود الأفعال بين مشيد ومنتقد، فمنهم من يرى أن الانفصال لا يعني نهاية العلاقة وخاصة مع وجود الأطفال، بينما يعتقد البعض أنه لا يجدر أن يجتمع الطليق والزوج في الوقت ذاته.

 

وشبَّه أحد المتابعين تواجد طليق أصالة وزوجها معًا في ذات الصورة يشبه أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز"، وعلَّق: " عنجد شي بيضحك اصحاب ولا اعز التم المتعوس على خايب الرجا…الله يستر من فئوقة كيف رح تكون اخر حلقة من مسلسله…يالله اصبروا وحنشوف…!!".

المصدر: البوابة
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