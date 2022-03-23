فنون ومشاهير

جويس عقيقي تُحرج نادين نجيم والاخيرة تنسحب من المقابلة... شاهدوا ماذا جرى بينهما (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:02
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انسحبت الممثلة نادين نسيب نجيم من لقاء إعلامي، بعدما أحرجتها مراسلة قناة الـ"أم تي في" جويس عقيقي بسؤال، حول إسم الفنان الذي ستتابعه في حال مشاركته بأحد مسلسلات رمضان.
 
وقالت نادين لجويس: "بجاوبك على فنجان قهوة". ومن ثم قامت باحتضانها وانسحبت.
 
المصدر: فوشيا

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