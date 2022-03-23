جويس عقيقي تُحرج نادين نجيم والاخيرة تنسحب من المقابلة... شاهدوا ماذا جرى بينهما (فيديو)

انسحبت الممثلة نادين نجيم من لقاء إعلامي بسبب سؤال وجهته لها المراسلة حول اسم الفنان الذي ستتابعه في حال مشاركته بأحد مسلسلات رمضان.
وأشاد الجمهور بطريقة انسحاب النجمة اللبنانية؛ إذ ردّت على المراسلة: "بجاوبك على فنجان قهوة"، ثم قامت باحتضانها وانسحبت.@nadinenjeim pic.twitter.com/STdpE6AivJ
— Foochia - فوشيا (@foochia) March 23, 2022
انسحبت الممثلة نادين نجيم من لقاء إعلامي بسبب سؤال وجهته لها المراسلة حول اسم الفنان الذي ستتابعه في حال مشاركته بأحد مسلسلات رمضان.
وأشاد الجمهور بطريقة انسحاب النجمة اللبنانية؛ إذ ردّت على المراسلة: "بجاوبك على فنجان قهوة"، ثم قامت باحتضانها وانسحبت.@nadinenjeim pic.twitter.com/STdpE6AivJ