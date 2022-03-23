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فنون ومشاهير
زوجة فنان شهير تفضحه.. "سلب أموالي وطردني"
Lebanon 24
23-03-2022
|
11:40
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فجرت الزوجة الثانية للفنان المصري الشهير سيد رجب مفاجأة من العيار الثقيل، فقد وجهت كيكي نيسليون، وهي أميركية الجنسية، اتهامات لرجب أكدت فيها استيلاءه على أموالها وطردها من البيت.
وأوضحت في منشور لها تحت عنوان "خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب" على صفحتها في فيسبوك، أنه طردها من البيت بمنطقة دهشور، في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، ناكراً حقوقها.
كما أضافت أنها " لم تكن تود عرض المشكلة على الرأي العام بهذا الشكل، لكنها قررت الآن أن تروي قصتها، معتبرة أنه "لا يمكن أن يكون الرجل الذي تزوجته ووثقت به".
منعها من الدخول
كذلك أردفت قائلة إنها "ذهبت إلى منزلها منذ عدة أيام للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، استعداداً لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، لكنها فوجئت بمنعها من الدخول، فقد أحضر رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعها من دخول مزرعتها وبيتها".
ولفتت إلى أنها وسيد كانا اتفقا على الانفصال بشكل ودي دون طلاق، حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بها والإقامة في مصر، كما اتفقا على أن يدفع لها نفقة شهرية مناسبة ويساعدها في الحصول على مسكن مناسب.
غير أنه مع مرور الوقت ودون أسباب، رفض رجب التوقيع على الاتفاق. وبينت أنه "في شهر يونيو، ودون مناقشة، تسلمت إخطار طلاق غيابي من قبل حارس العقار"، مضيفة وترتب على هذا الطلاق بطبيعة الحال حرمانها من كافة حقوقها، إلا إذا لجأت إلى القضاء .
كما أوضحت أن "القضايا الآن في المحاكم منذ شهور، فيما رفض الفنان المصري التحدث معها طوال هذه الفترة، ولم يصلها منه أي شيء منذ أبريل الماضي".
كما أوضحت أنها أخلصت جداً لهذه العلاقة، وساعدته كثيراً من خلال علاقاتها، لافتة في نفس الوقت إلى أنه كان يعترف بهذه المساعدة في العديد من اللقاءات التلفزيونية وكان يقر بأن الشهرة والمكانة اللتين يتمتع بهما الآن هما بفضل دعمها ومساعدتها له. غير أنها تساءلت: "كيف أنكر كل ذلك؟ كيف أنكر علاقة دامت 21 سنة واستثمرت فيها كامل مدخراتي، لأجد نفسي غير قادرة على دفع الفحوصات الدورية لمرض السرطان".
المصدر: العربية
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