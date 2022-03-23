"احترقت"... ماذا حصل مع مايا دياب وهي في السرير؟ (صورة)

نشرت الفنانة مايا دياب، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تقول إنّها أوقعت كوب القهوة وهي في السرير. وأضافت "احترقت أنا".