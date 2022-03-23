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فنون ومشاهير
"احترقت"... ماذا حصل مع مايا دياب وهي في السرير؟ (صورة)
Lebanon 24
23-03-2022
|
11:32
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نشرت الفنانة مايا دياب، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تقول إنّها أوقعت كوب القهوة وهي في السرير. وأضافت "احترقت أنا".
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