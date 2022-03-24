بعدما طلبت التمثيل معه... هكذا ردّ قصي خولي على بلقيس

في لفتةٍ لطيفة، أكد الفنان السوري قصي خولي أنه يقبل طلب الفنانة بلقيس فتحي التمثيل معه، حال قررت خوض هذه التجربة.

وشارك نجم "بارانويا" صورةً للفنانة بلقيس عبر خاصية "ستوري"، في حسابه على "إنستغرام"، وأرفقها بتعليقٍ أكد فيه رغبته بالتمثيل معها، ومباركاً لها جائزة "الموريكس دور"، التي حصدتها مؤخراً، حيث كتب قائلاً: "بيسعدني وبكبر بأمثالك، وإلى مزيد من التألق والنجاح، مبروك التكريم المستحق".

وجاء رد النجم السوري على الفنانة بلقيس، بعد أن أعربت الأخيرة في لقاء خصت به "زهرة الخليج"، عن رغبتها بالتمثيل مع قصي حال قررت خوض هذا المجال، مشيدةً به وبموهبته الكبيرة، ومتسائلةً ما إذا كان يقبل أن يمثّل هو معها.

كما أوضحت، في اللقاء ذاته، أنها من عشاق النجم السوري قصي خولي، إذ تنتظر أعماله لمشاهدتها وهو خيارها المفضل في شهر رمضان المبارك، كما أنها تحبه على المستوى الشخصي، وتعتبره واحداً من أصدقائها.