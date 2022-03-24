فنون ومشاهير

بفستان أسود قصير نانسي عجرم تخطف الأنظار.. وتكشف كيف تعرفت إلى زوجها (صور وفيديو)

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:15
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شاركت الفنانة نانسي عجرم في برنامج "مع الشريان" على قناة MBC مع الإعلامي السعودي داود الشريان.

 

ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا أسود قصيراً وبراقاً وهو كناية عن جاكيت، واعتمدت الشعر المنسدل وماكياجا ناعماً.

 
 

وبعيدًا عن الفن، كشفت نانسي أن أول لقاء بزوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم كان في عام 2004، وارتبطا عام 2008.

 

وقالت: "زوجي طبيب أسنان وفي ذلك اليوم ذهبت لعيادته لإصلاح أسناني، وكان المفترض أن يستغرق ذلك يوما واحدا لكنه واصل العمل لمدة سنة، وبعد سنتين بدأت أحب عيادة الأسنان".

 

وتطرقت في الحديث عن بناتها وقالت: "ميلا الكبيرة اختار اسمها زوجي كونه كان يحب ممثلة تدعى ميلا كونيس، وإيلا أنا اخترت اسمها وهو اسم إسباني ألماني وليا أنا اخترته أيضًا وكنت أريد تسميتها ريانا وبعدها وأنا أتصفح غوغل اخترت ليا وأحرفه تعني love you always وأحببت الاسم الصغير ورأيته أفضل".

 

وتابعت:" أتحدث مع بناتي بكل التفاصيل لأنني أريد أن تكون ناصحة وقائدة لهن، وأحب أن أدخل في تفاصيل حياتهن، لكن مواقع التواصل الاجتماعي صعبت مهمة التواصل مع أولادنا".

 

 

 

 

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