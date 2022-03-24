فنون ومشاهير

بقرار عفو.. خروج فنان شهير من السجن بعد توقيفه بتهمة حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية (صورة)

Lebanon 24
24-03-2022 | 07:45
A-
A+
Doc-P-934763-637837254047986681.jpg
Doc-P-934763-637837254047986681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكّدت تقارير إعلامية خروج الفنان الكويتي علي كاكولي من السجن بعفو أميري، لينجو من حكم بالسجن 3 سنوات.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد خفّضت في شهر تشرين الثاني الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق كاكولي، بالسجن مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية 5 آلاف دينار كويتي (16.6 ألف دولار أميركي)، إلى 3 سنوات و4 أشهر، بتهمة حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، وغرامة بقيمة 2000 دينار كويتي (6600 دولار أميركي).
 


واعتقلت السلطات الأمنية الكاكولي في شهر تموز الماضي، إثر ضبطه في مطار الكويت وبحوزته مواد مخدّرة، ادّعى لاحقاً خلال التحقيقات أنّها مخصّصة للاستخدام الشخصي.

وكاكولي ممثل ومغنّ كويتي. بدايته الفنية كانت من خلال المسرح الشبابي، وهو خرّيج "المعهد العالي للفنون المسرحية"- قسم تمثيل وإخراج.

وكان الممثل الخليجي قد وقّع عقد مسلسل "هروب" من بطولته إلى جانب الفنانين: شجون الهاجري، باسم مغنية، جيسي عبدو، ندى أبو فرحات وليليان نمري، وهو من كتابة الدكتورة حنين عمر وإخراج المصري محمد جمعة. 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:00 | 2022-03-24
09:36 | 2022-03-24
09:00 | 2022-03-24
06:00 | 2022-03-24
04:50 | 2022-03-24
04:39 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website