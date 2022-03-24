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فنون ومشاهير
بقرار عفو.. خروج فنان شهير من السجن بعد توقيفه بتهمة حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية (صورة)
Lebanon 24
24-03-2022
|
07:45
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اكّدت تقارير إعلامية خروج الفنان الكويتي علي كاكولي من السجن بعفو أميري، لينجو من حكم بالسجن 3 سنوات.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد خفّضت في شهر تشرين الثاني الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق كاكولي، بالسجن مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ودفع غرامة مالية 5 آلاف دينار كويتي (16.6 ألف دولار أميركي)، إلى 3 سنوات و4 أشهر، بتهمة حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية، وغرامة بقيمة 2000 دينار كويتي (6600 دولار أميركي).
واعتقلت السلطات الأمنية الكاكولي في شهر تموز الماضي، إثر ضبطه في مطار الكويت وبحوزته مواد مخدّرة، ادّعى لاحقاً خلال التحقيقات أنّها مخصّصة للاستخدام الشخصي.
وكاكولي ممثل ومغنّ كويتي. بدايته الفنية كانت من خلال المسرح الشبابي، وهو خرّيج "المعهد العالي للفنون المسرحية"- قسم تمثيل وإخراج.
وكان الممثل الخليجي قد وقّع عقد مسلسل "هروب" من بطولته إلى جانب الفنانين: شجون الهاجري، باسم مغنية، جيسي عبدو، ندى أبو فرحات وليليان نمري، وهو من كتابة الدكتورة حنين عمر وإخراج المصري محمد جمعة.
المصدر: لها
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