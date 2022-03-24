منة شلبي في قبضة "داعش" ضمن أحداث الدراما الاجتماعية "بطلوع الروح"

هي امرأة تصحو لتجد نفسها في مكان غريب عنها، وتكتشف أن زوجها استدرجها إلى أحد مراكز عمليات "داعش"، فتضطر لمواجهة الحياة الجديدة، وذلك في الدراما الاجتماعية "بطلوع الروح" التي تُعرض على "شاهد VIP".تروي الأحداث حكاية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن خدعها زوجها "أكرم" بالتنسيق مع أحدهم ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش" حيث تلتقي "روح" بنماذج مختلفة من الناس، من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم التي انعدمت الرحمة في قلبها، والدكتور "نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وشخصيات كثيرة أخرى. فهل تتحول "روح" رغماً عنها إلى عضو في التنظيم الإرهابي المتطرف أم تتمكن من الهرب والعودة إلى ديارها سالمة؟