نجوم من "يوتيوب" الى النيابة العامة.. والتهمة: الترويج لعُملات محظورة (صورة)

أحالت النيابة العامة في مصر بلاغاً قُدّم ضد ثلاثة من أصحاب القنوات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية في مكتب النائب العام للتحقيق فيه.وتضمن البلاغ اتهام الثلاثة المذكورين، ومن بينهم القناة الشهيرة التي يملكها اثنان من اليوتيوبرز ويُدعيان "حمدي ووفاء"، بالترويج لعملات محظور تداولها، وارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وجاء في بيان النيابة العامة: "أمر النائب العام بإحالة بلاغ قدِّم إلى المكتب الفني للنائب العام ضد أصحاب ثلاث قنوات في موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ حمدي ووفاء، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية في مكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكو في حقهما عملات يُحظّر تداولها عبر تلك القنوات، فضلاً عن ارتكابهما جرائم يُعاقَِب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".