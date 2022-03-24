فنون ومشاهير

بعد 11 عاما وبكلمات مؤثرة... منى صليبا: وداعا "أم تي في" (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2022 | 14:58
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ودعت الإعلامية في قناة الـ"أم تي في" منى صليبا المشاهدين وأطلت في آخر نشرة لها إلى جانب زميلها ماجد بو هدير بعد أن أمضت إحدى عشر عاماً كمقدمة لنشرة الأخبار إلى جانب تقديمها برنامجاً سياسياً في خلال فترة بعد الظهر. 
وتوجهت صليبا إلى المشاهدين برسالة مؤثرة وقالت: "انها الاطلالة الاخيرة لي عبر "أم تي في" بعد 11 سنة واكبتكم فيها كمراسلة ومذيعة ومقدمة برنامج سياسي والأخبار، واحدى عشرة سنة مليئة بالاشكالات والتحديات وعلى امل الا اكون قد خيّبت ظنكم".
أضافت:"شكر كبير لكل قسم الاخبار والادارة وشكر كبير لرئيس مجلس الادارة ميشال المر وشكر خاص للمشاهدين".
وتابعت صليبا:"انتقل الى مرحلة جديدة وخطوة وتجربة جديدة وقلبي عم يدق كتير".
يُذكر أن صليبا ستنتقل إلى قناة "الحرة" كمقدمة لبرنامج "المشهد اللبناني". 
 

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