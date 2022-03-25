هيفا وهبي تُشعل المواقع.. ظهرت بفستان أبيض مُثير كشف الكثير شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام وذلك خلال مشاركتها في حفل The EMIGALA Fashion Awards الذي أقيم في دبي وحصلت فيه على جائزة أيقونة الموضة.

وخطفت هيفا وهبي الأنظار بإطلالتها حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض طويل من دون أكمام ولديه فتحة طويلة تصل لأعلى الساق من تصميم المصمم ميخايل شمعون.

واعتمدت هيفا الشعر المموج وماكياجا ناعما.

ولاقت إطلالة هيفا إعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمالها، وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "انتي ما بتكبري مبينة أصغر مني."