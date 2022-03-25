فنون ومشاهير

هيفا وهبي تُشعل المواقع.. ظهرت بفستان أبيض مُثير كشف الكثير شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
25-03-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-934968-637837671397669213.png
Doc-P-934968-637837671397669213.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام وذلك خلال مشاركتها في حفل The EMIGALA Fashion Awards الذي أقيم في دبي وحصلت فيه على جائزة أيقونة الموضة.

 

وخطفت هيفا وهبي الأنظار بإطلالتها حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض طويل من دون أكمام ولديه فتحة طويلة تصل لأعلى الساق من تصميم المصمم ميخايل شمعون.

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

واعتمدت هيفا الشعر المموج وماكياجا ناعما.

 

 
 

ولاقت إطلالة هيفا إعجاب المتابعين الذين أشادوا بجمالها، وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "انتي ما بتكبري مبينة أصغر مني."

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2022-03-25
06:00 | 2022-03-25
04:15 | 2022-03-25
04:00 | 2022-03-25
03:00 | 2022-03-25
17:00 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website