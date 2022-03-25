محمد المجذوب يُرزق بطفله الأول.. نشر صورته مع كلمات مؤثرة!

أعلن المغني السوري محمد المجذوب عن ولادة أول طفلٍ له، من خلال نشر صورةٍ عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يحتضن طفله حديث الولادة، مرفقاً إياها بتعليقٍ جاء فيه: "اللهم بارك لنا فيه واجعله من الصالحين، الحمد لله.. الله بعتلي ولد نور حياتي، الله يحميك يارب يا بابا ويخليلي ياك".



وحظيت هذه الصورة بتفاعلٍ كبير، وبعددٍ كبير من التعليقات، التي جاءت في أغلبها متمنيةً للمولود الجديد الصحة، والحياة السعيدة، فيما امتدح آخرون الشفافية التي يتحلى بها نجمهم، حيث يحرص على أن يشاركهم كل لحظات حياته الجميلة.

وعن إخفاء المجذوب لملامح طفله في الصورة، أكد بعض متابعيه أن النجم قام بذلك احتراماً لخصوصية الطفل، واحتراماً لبراءة الطفولة، إذ إنه وُلد منذ ساعات قليلة، وأن ذلك أيضاً يأتي ضمن القرار الذي كان قد اتخذه بإبعاد أفراد عائلته عن الإعلام.



ولم يعلن المجذوب عن اسم طفله الذي ولد اليوم الأربعاء في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، ولكن بعض الجمهور توقع أن يقوم بتسمية طفله على اسم والده، الذي يحمل اسم "عبدالقادر".