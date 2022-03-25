فنون ومشاهير

أديل تنظف أنفها بإصبعها على المسرح! (صورة)

Lebanon 24
25-03-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-935033-637837885582587870.jpg
Doc-P-935033-637837885582587870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرحت النجمة العالمية أديل بأنها تعاني من عادة سيئة جداً وهي انها تحب تنظيف انفها بإصبعها، وتقوم بهذه الحركة بشكل متكرر حتى انها تنسى نفسها امام الناس او في الاماكن العامة.

وبعد تصريحها الجريء، تداول رواد مواقع السوشل ميديا صورة لها من حفلها، ظهرت خلالها وهي تضع إصبعها الصغيرة في أنفها لتنظفه وهي على المسرح، الأمر الذي اعتبره الكثير حركة غير لائقة إطلاقاً بحقها كفنانة عالمية ويجب ان تكون مثالاً أعلى لجمهورها ولكل من يعشقها، لا أن تروّج للعادات السيئة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2022-03-25
04:15 | 2022-03-25
04:00 | 2022-03-25
03:00 | 2022-03-25
00:00 | 2022-03-25
17:00 | 2022-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website