أديل تنظف أنفها بإصبعها على المسرح! (صورة)

صرحت النجمة العالمية أديل بأنها تعاني من عادة سيئة جداً وهي انها تحب تنظيف انفها بإصبعها، وتقوم بهذه الحركة بشكل متكرر حتى انها تنسى نفسها امام الناس او في الاماكن العامة.



وبعد تصريحها الجريء، تداول رواد مواقع السوشل ميديا صورة لها من حفلها، ظهرت خلالها وهي تضع إصبعها الصغيرة في أنفها لتنظفه وهي على المسرح، الأمر الذي اعتبره الكثير حركة غير لائقة إطلاقاً بحقها كفنانة عالمية ويجب ان تكون مثالاً أعلى لجمهورها ولكل من يعشقها، لا أن تروّج للعادات السيئة.