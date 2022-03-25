بعد اعتزاله الغناء... هذا ما حصل مع أدهم النابلسي (صورة)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة للمطرب المعتزل أدهم النابلسي بعد حصوله على إجازة في أحكام تلاوة القرآن الكريم من أحد المساجد في الأردن.



وأطلق أدهم النابلسي لحيته حسبما ظهر في الصورة، وهو ممسكًا لدرع موقّع من إمام مسجد أبوعيشة في الأردن، مكتوب عليه: «يتقدم محمد عقل إمام مسجد أبوعيشة بالتهنئة والتبريك إلى الفاضل أدهم النابلسي، بمناسبة إتمامه الإجازة في تلاوة القرآن الكريم، رفعك الله بالقرآن إلى أعلى درجات الجنة، وجعلك مباركًا أينما كنت وموفقًا حينما اتجهت».

وجاء تداول هذه الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو للمطرب أدهم النابلسي وهو يؤذن للصلاة بصوت عذب، فيما وقف المصلون خاشعون من حوله في انتظار بدء الصلاة.