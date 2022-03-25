فنون ومشاهير

"لو شو ماعملت بتضلك صبي"...الـ "DIVA" هيفا ماجيك متوترة! (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2022 | 04:15
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نشرت هيفا ماجيك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيديو لها وهي ترقص بطريقة مثيرة على اغنيتها "متوترة"، وعلقت على الفيديو قائلة "ما بيرجع الا القوي" كما ارتدت قميص قطني اسود من دون اكمام فاضح جدا".
وانهالت التعليقات عليها التي تضاربت بين مؤيد ورافض لاسلوبها الذي وصفه البعض بـ"اوفر"، فيما جاءت بعضها الآخر ساخرة فكتب أحدهم :"ماعندك غير هالبجامه" ،فيما علق آخر " لو شو ماعملت بتضلك بنظرنا صبي".
 
يذكر ان هيفاء ماجيك من أشهر المتحولات جنسياً في الوطن العربي، حيث كانت رجلا وإسمه “صبحي”،لكنها أجرت العديد من العمليات لتتحول جنسيا الى أنثى، وسميت بهيفا
 
ماجيك من شدة حبها وتشببهها بالفنانة هيفا وهبي.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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