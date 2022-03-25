فنون ومشاهير

صورة سعد رمضان مع منة فضالي تثير الجدل... هل بينهما علاقة عاطفية؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 15:00
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تسبّبت صورة انتشرت أخيراً وجمعت الفنانة منة فضالي مع الفنان سعد رمضان، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورهما معاً في إحدى حفلات الزفاف في لبنان، ما دفع الجمهور للاعتقاد بأن بينهما علاقة عاطفية.

وقال وسام مولى، مدير أعمال سعد رمضان في تصريحات صحافية إن كل الأخبار المتداولة حول ارتباط فضالي ورمضان غير صحيحة، مؤكداً: "الفنانة منة فضالي هي صديقة عزيزة لسعد رمضان من زمان، وجمعهما حفل زفاف لأحد الأصدقاء، ودايماً منة لما بتيجى لبنان بتقابلنا".

المصدر: لها
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