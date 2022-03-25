فنون ومشاهير

وفاة فنان شهير متأثراً بمضاعفات "كورونا"... وهذه آخر كلماته قبل رحيله (صورة)

Lebanon 24
25-03-2022 | 11:50
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غيب الموت الفنان المصري أحمد حلاوة عن عمر يناهز الـ73، ظهر الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب له في مضاعفات لم يتمكن من تجاوزها، الأمر الذي كشفت عنه نقابة المهن التمثيلية وعائلة الفنان المصري، في ظل جدل كبير صاحب الحالة الصحية له، وخروج أكثر من شائعة تتحدث عن وفاته، وهو ما كانت تنفيه ابنته باستمرار.

إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في الحالة الصحية، ودخول الفنان المصري في غيبوبة ووضعه على جهاز تنفس اصطناعي، قبل أن يتم إعلان الوفاة في النهاية.

وفي آخر حديث له قبل رحيله، أكد حلاوة أنه مؤمن بقضاء الله، وأنه مستعد للقاء الله بوجه كريم، طالبا من الجميع الدعاء له في ظل ما يتعرض له.
 
المصدر: العربية
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