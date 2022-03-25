فنون ومشاهير

نجاة فنانة شابة من الموت بعد تحطّم سيارتها

Lebanon 24
25-03-2022 | 17:00
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أعلن الممثل الكوميدي أحمد سعد، الشهير بـ"ميشو" نجاة زوجته الفنانة الشابة رحاب حسين من موت محقّق بعد تعرّضها لحادث سير مروّع.

وعرض سعد من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" صوراً لسيارة زوجته بعد الحادث، وقد تحطّمت بالكامل، وعلّق على الصور قائلاً: "الحمد لله، قدّر الله وما شاء فعل، رحاب زوجتي عملت حادثة كبيرة، الحمد لله هي بخير".
 
 
 
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