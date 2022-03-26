هل تعرّض راغب علامة لحادث سير مروّع وهو في المستشفى؟!

نفى الفنان راغب علامة أنّ يكون تعرّض لحادث سير، ودخل على اثره المستشفى، وقال عبر فيديو نشره عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" إنّ "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأنا في منزلي، وانتظر بدء مباراة مصر والسنغال لمشاهدتها، وكل التوفيق للمنتخب المصري، شكرا لكم، أنا بألف خير".