فنون ومشاهير

هل تعرّض راغب علامة لحادث سير مروّع وهو في المستشفى؟!

Lebanon 24
26-03-2022 | 01:55
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نفى الفنان راغب علامة أنّ يكون تعرّض لحادث سير، ودخل على اثره المستشفى، وقال عبر فيديو نشره عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" إنّ "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأنا في منزلي، وانتظر بدء مباراة مصر والسنغال لمشاهدتها، وكل التوفيق للمنتخب المصري، شكرا لكم، أنا بألف خير".
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