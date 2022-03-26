فنون ومشاهير

بعيدا عن الاخبار جويس عقيقي تخطف الانظار بجمالها على البحر... شاهدوا الفيديو!

Lebanon 24
26-03-2022 | 03:47
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بعيدا عن الاجواء السياسيّة والتغطيّة المباشرة للاخبار، نشرت الاعلاميّة جويس عقيقي فيديو عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بفستان أزرق قصير، وهي تستمتع بوقتها على شاطىء البحر.
ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور، الذي أثنى على جمال جويس.
 
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