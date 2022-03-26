بعيدا عن الاخبار جويس عقيقي تخطف الانظار بجمالها على البحر... شاهدوا الفيديو!

بعيدا عن الاجواء السياسيّة والتغطيّة المباشرة للاخبار، نشرت الاعلاميّة جويس عقيقي فيديو عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بفستان أزرق قصير، وهي تستمتع بوقتها على شاطىء البحر.

ولاقى الفيديو إعجاب الجمهور، الذي أثنى على جمال جويس.