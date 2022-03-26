فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنانة السورية الشهيرة بأعز الناس.. وهذا ما كتبته قبل الوفاة

Lebanon 24
26-03-2022 | 06:15
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نعت الفنانة السورية أمل عرفة والدة زميلتها الفنانة شكران مرتجى، والتي وافتها المنية صباح السبت.

وتقدم عدد كبير من الفنانين بالتعازي من خلال التعليقات.
 


وكانت مرتجى طلبت الدعاء لوالدتها في عيد الأم منذ أيام قليلة، وكتبت في حسابها الشخصي على موقع "فايسبوك": "كل عام وكل أم بخير وأولهم أمي، كل عام وأختاي سوزان ونوران بألف خير، كل عام وكل بنت وسيدة بتحس حالها أم بخير. كل وحده ماعندها ولاد ويمكن مو متزوجة بس أم لأخواتها لجيرانها لحبيبها لرفقاتها لأي حدا بحاجة لأم بيلاقيها موجودة، الأمومة إحساس مو بس حمل وولادة وتربية أنا ماعندي ولاد بس أم".
 
 
وأضافت: "لكتار وأولهم أمي وحبيبي وبلدي وولاد بلدي وولاد أخواتي ولفانزاتي ولصبايا وشباب كتار بالوسط الفني، كل عام وكل رفقاتي الأمهات بخير، مو هلق تزعلو انا مو زعلانه، بحبكم. أدعو لأمي تكون بخير بيقولوا دعوة الغريب مستجابة".
المصدر: لها
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