فنون ومشاهير

عابد فهد وزينة اليازجي يقدمان "استشارات المشاهير"

Lebanon 24
26-03-2022 | 14:00
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يخوض النجم السوري عابد فهد تجربة التقديم التلفزيونية في شهر رمضان، بعد غيابه عن الموسم الدرامي بسبب تأجيل عرض مسلسل "بيروت 303".

ويطل فهد على جمهوره في شهر الصوم برفقة زوجته الإعلامية زينة اليازجي في تقديم برنامج "استشارات المشاهير".

وقال فهد في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "قريباً في رمضان، ضيوف في (استشارات المشاهير) للجواب على ثلاثين سؤال و كل عام و أنتم بخير رمضان كريم".

المصدر: لها
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