فنون ومشاهير

ميساء عساف تتصدَّر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب

Lebanon 24
26-03-2022 | 08:28
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تصدَّرت خبيرة المظهر ميساء عساف، مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اطلالتها على السجادة الحمراء، في حفل EMIGALA الذي يعتبر الاول في العالم العربي، لتكريم ابرز مصممي الازياء والمشاهير المهتمين بالموضة، بدورته الثانية في برج العرب. 
تستضيف خبيرة المظهر ميساء عساف، على السجادة الحمراء كل من خبير التجميل بوبا، مصمم الازياء نمر سعادة، مصممة الازياء ديما عياد، المصمم الفيليبيني صاحب علامة اماتو، مصمم خبير الموضة اسامة الديب لتقييم ازياء المشاهير ولاختيار سبع افضل اطلالات.
ارتدت ميساء على السجادة الحمراء، فستانا طويلًا باللون الفضي، من توقيع مصمم الازياء شربل كرم واثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اطلالتها الفخمة والجذابة.

الجدير بالذكر ان النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حصدت جائزة "ايقونة الموضة" وعلقت قائلة :" التميز بالعصر يلي نحنا في، عصر الترند، وعصر الفاشن شغلة كتير حلوة وشعور انا كتير بعتز في".
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