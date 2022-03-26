فنون ومشاهير

طرح البوستر الرسمي لبرنامج " رامز موفي ستار".. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
26-03-2022 | 23:00
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كشفت مجموعة "MBC" الستار عن البوستر الرسمي واسم برنامج المقالب الفنان رامز جلال والمقرر عرضه في رمضان 2022.

وأعلن حساب "MBC" مصر أن البرنامج يحمل اسم "رامز موفي ستار" وظهر رامز جلال في البوستر بشعر أخضر وخلفه مشهد دخان وانفجارات.

ويُعرض البرنامج على قنوات: MBC مصر، MBC 1، MBC 5، إلى جانب عرضه على منصة شاهد VIP.
 
 
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