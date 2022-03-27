فنون ومشاهير

عمل يجمع جورج خبار وأمل عرفة.. ما هو؟

Lebanon 24
27-03-2022 | 02:00
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يبدو أن عجلة مسلسل جديد خاص بالمنصات قد دارت فعلاً بين الممثل جورج خباز وشركة صادق الصباح للإنتاج.
وذكر موقع "نواعم" أن خباز أنهى كتابة مسلسل مؤلف من 9 حلقات، وأُسند للمخرج العالمي أمين درّة مهمة إخراج جديده الدرامي، على أن يتقاسم بطولته مع النجمة السورية أمل عرفة.
وعلمت "نواعم" أن حلقات المسلسل مترابطة لكنها تحمل قصة خاصة في كل حلقة، على أن يحل أحد النجوم من الممثلين ضيفاً في الحلقات التسع، وعُلم أنه من بين الضيوف ستشارك القديرة ليليان نمري، وزميلها عادل كرم، وكذلك مجموعة من الممثلين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها النجمة أمل عرفة مع شركة الصباح التي اتفقت معها قبل حوالي شهرين، وكان يجري الإعداد للمسلسل مع صناعه، ليبدأ التصوير قريباً.

يُذكر أن الممثل جورج خباز شارك في بطولة فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي نال شهرة واسعة وأثار جدلاً بين المتابعين وجاءت التعليقات الخاصة بخباز مشيدة بأدائه ودوره في الفيلم الذي عرضته نتفليكس.
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