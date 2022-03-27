فنون ومشاهير

بسبب "كورونا".. هذا ما شهدته شقة عبد الحليم حافظ

Lebanon 24
27-03-2022 | 05:00
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تحيي أسرة الفنان الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في شهر آذار من كل عام ذكرى وفاته والتي تحل بعد ثلاثة أيام، وذلك بفتح شقته لاستقبال محبيه وجمهوره لرؤية متعلقاته وقراءة القرآن على روحه.

إلا أن أسرة العندليب قررت هذا العام وللعام الثالث على التوالي، غلق الشقة وعدم إجراء أي احتفالات بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وشكرت أسرة الفنان الراحل جمهوره الذي يحرص كل عام على إحياء ذكراه وقدمت الاعتذار لهم لعدم استطاعتهم استقبالهم للعام الثالث منذ بدء جائحة كورونا.

وتحل ذكرى رحيل عبد الحليم في 30 آذار الجاري، وأكد محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل، أن محبي العندليب لن يتمكنوا من زيارة شقته في الزمالك بسبب قرار الأسرة بعدم فتحها أمام الجمهور بسبب انتشار فيروس "كورونا"، خاصة أن العدد الذي يتواجد سنويا في ذكراه يكون كبيراً وهو أمر يدعو للقلق.

وأكد شبانة أن مسرحية "عبد الحليم" التي عرضت في موسم الرياض سيتم عرضها بعد العيد في مدينة جدة بسبب الإقبال الجماهيري عليها. 
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