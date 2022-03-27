فنون ومشاهير

زوجة الاعلامي اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية بمايوه مثير جدا... شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
27-03-2022 | 06:30
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نشرت عارضة الأزياء التونسية وزوجة الإعلامي وسام بريدي ريم سعيدي صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وظهرت سعيدي بالمايوه وهي تلتقط صورة سيلفي من أمام المرآة. 
 
 
 

ريم سعيدي

وسام بريدي

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