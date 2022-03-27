زوجة الاعلامي اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية بمايوه مثير جدا... شاهدوا الصورة!

نشرت عارضة الأزياء التونسية وزوجة الإعلامي وسام بريدي ريم سعيدي صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وظهرت سعيدي بالمايوه وهي تلتقط صورة سيلفي من أمام المرآة.