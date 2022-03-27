فنون ومشاهير

أصالة نصري تغني للممثل حسين فهمي (فيديو)

Lebanon 24
27-03-2022 | 11:00
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري، كريم عبد العزيز، وهو يقبل يد المغنية، أصالة نصري، بعد إهدائها له أغنية.
وخلال آخر حلقة من برنامج "الدوم"، المختص باكتشاف المواهب بإحدى الفضائيات المصرية، بحضور العديد من نجوم الفن والشخصيات السياسية، بينهم وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي، والفنان حسين فهمي، غنت أصالة للممثل كريم عبد العزيز أغنية الفنان الراحل فريد الأطرش "يا جميل"، في حين أنها قامت بتغيير جزء من كلماتها إلى "يا كريم يا كريم يا كريم .. يا أبو قلب أبيض وكريم"، الأمر الذي دفع الممثل المصري إلى تقبيل يدها، كتعبير عن شكره لها.
هذا وشاركت أصالة نصري الفنان حسين فهمي بأغنية "يا واد يا تقيل"، كما مازحته بالقول: "هوي شايل النظارة والإضاءة جايي، وأنا شفت عيونه متل ما قالت الغنية طلعت حقيقة".
المصدر: روسيا اليوم

فنون ومشاهير

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