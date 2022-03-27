فنون ومشاهير

بعد عام على وفاة زوجته... الفنان المشهور يتزوج من زميلته في المسلسل (صور)

Lebanon 24
27-03-2022 | 10:00
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احتفل الفنان المصري ياسر فرج ليلة أمس السبت 26 آذار، بعقد قرانه على هبة الهواري التي تشاركه بطولة عمله الجديد "القاتل الذي أحبني". 
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من حفل عقد القران في أحد الأماكن المفتوحة، بحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
كذلك، نشرت الفنانة لقاء سويدان مجموعة من الصور لها مع الزوجين وبعض الحضور، وعلّقت عليها بالقول "مبروك صديقي ودفعتي ياسر فرج وحبيبتي هبة الزواج. ربنا يسعدكم".
وشوهد من بين الحضور، النجوم؛ هاني رمزي، محسن منصور، وأحمد الدمرداش، الذي حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع العروسين.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هبة الهواري ترأس أيضاً الشركة المنتجة للمسلسل الذي يشارك فيه هاني رمزي وسهير رمزي وأحمد فؤاد سليم ولقاء سويدان وياسر فرج ومحسن منصور ومحمد جمعة ودينا ماهر، وهو من تأليف صلاح عرفة وإخراج عمرو عابدين.
 
 
 

 

 

 
 
المصدر: فوشيا
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