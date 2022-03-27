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فنون ومشاهير
فنان ينفصل عن خطيبته الاعلامية الشهيرة
Lebanon 24
27-03-2022
|
14:00
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أعلن الفنان السوري حازم شريف انفصاله عن خطيبته الإعلامية العراقية سبا مبارك، مؤكدا أن القرار اتُخذ بشكل نهائي وقاطع لا رجوع فيه.
وقال حازم شريف في تصريحات صحافية إن انفصاله عن خطيبته، تم مساء الخميس، دون أن يفصح عن أسباب هذا الانفصال المفاجئ، كما ألغى نجم برنامج اكتشاف المواهب ”أرب أيدول“، وسبا مبارك متابعة كل منها الآخر عبر منصات السوشال ميديا وحذفا كل الصور التي تجمعهما معا.
من جانبها لم تصرح سبا حتى الآن بانفصالها عن حازم شريف، ونشرت صورة لها قبل ساعات على حسابها الخاص في انستغرام، بإطلالة خطفت أنظار المتابعين، حيث أطلت بفستان قصير واعتمدت شعرا بتسريحة منسدلة ومكياجا بألوان حادة.
المصدر: فوشيا
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