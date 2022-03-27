الرحمن أبو زهرة في العناية المركزة.. اليكم حالته الصحية

حالة من القلق تنتاب الجميع بعد تعرض الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، استلزمت دخوله إلى المستشفى وتواجده بالعناية المركزة.ما زاد القلق هو كلمات ابنه، الذي طالب الجميع بالدعاء لوالده، متمنياً أن يتجاوز تلك الأزمة هذه المرة، بعدما كتب قائلا "يارب تعدي المرة دي على خير".الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين والمختصة بالملف الطبي للأعضاء، أكدت أن الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة سقط في منزله.وهو ما تسبب في تعرضه لكسر بالحوض، كما أنه يعاني من التهاب خفيف للغاية بالرئة، لذلك يتواجد في العناية المركزة بالمستشفى كي يكون تحت أنظار الأطباء.وأوضحت نهال عنبر أن أبو زهرة حالته مستقرة ويخضع للعلاج، ولكن الأطباء في الوقت الحالي لم يحددوا إن كان سيخضع لجراحة بسبب الكسر أم لا، خاصة أنه لابد من معرفة إن كان سيتحمل الجراحة في هذا التوقيت أم لا.