فنون ومشاهير

الرحمن أبو زهرة في العناية المركزة.. اليكم حالته الصحية

Lebanon 24
27-03-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-935912-637840088873604561.jpg
Doc-P-935912-637840088873604561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حالة من القلق تنتاب الجميع بعد تعرض الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية، استلزمت دخوله إلى المستشفى وتواجده بالعناية المركزة.

ما زاد القلق هو كلمات ابنه، الذي طالب الجميع بالدعاء لوالده، متمنياً أن يتجاوز تلك الأزمة هذه المرة، بعدما كتب قائلا "يارب تعدي المرة دي على خير".

الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين والمختصة بالملف الطبي للأعضاء، أكدت أن الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة سقط في منزله.

وهو ما تسبب في تعرضه لكسر بالحوض، كما أنه يعاني من التهاب خفيف للغاية بالرئة، لذلك يتواجد في العناية المركزة بالمستشفى كي يكون تحت أنظار الأطباء.

وأوضحت نهال عنبر أن أبو زهرة حالته مستقرة ويخضع للعلاج، ولكن الأطباء في الوقت الحالي لم يحددوا إن كان سيخضع لجراحة بسبب الكسر أم لا، خاصة أنه لابد من معرفة إن كان سيتحمل الجراحة في هذا التوقيت أم لا.
وتأتي الوعكة الصحية الجديدة للفنان المصري بعد ما يقرب من شهر واحد، من تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي استلزم دخوله إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، قبل أن يغادرها بعد تحسن حالته الصحية.

وظهر بعدها في حفل زفاف حفيدته، حيث كان يرقص بالعصا إلى جوارها، إلا أنه لم يظهر من بعدها، قبل أن يتعرض لهذه الوعكة الصحية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-03-28
03:45 | 2022-03-28
02:00 | 2022-03-28
00:00 | 2022-03-28
16:00 | 2022-03-27
14:00 | 2022-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website