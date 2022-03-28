فنون ومشاهير

في أوسكار 2022... ويل سميث يضرب مقدّم الحفل الشهير بعد إهانته لزوجته (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2022 | 02:00
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لم يطيق ويل سميث إهانة كريس روك لزوجته جادا بينكيت للمرة الثانية.

أثناء تقديمه لجائزة أفضل فيلم وثائقي، مزح كريس روك قائلًا أن جادا بينكيت سميث قد تنضم إلى فيلم G.I Jane، بسبب سقوط شعرها.
 
كانت جادا قد أعلنت العام الماضي بسقوط شعرها بسبب إصابتها بمرض الثعلبة وقالت في فيديو نشرته عبر انستجرام: "تعلمون أنني كنت أعاني من داء الثعلبة. أنظروا إلى هذا الخط. سيكون من الصعب أن أخفيه، لذلك قررت أن أظهره أمامكم حتى لا تطرحوا أي أسئلة". كما وضحت الممثلة أنها حلقت باقي الشعر بعد نصيحة من ابنتها ويلو.



فيلم G.I Jane يدور حول امرأة تنضم إلى القوات البحرية العسكرية وتضطر إلى قص شعرها بأكمله، ولكن جادا لم تجد النكتة مضحكة، فصعد زوجها ويل سميث إلى المسرح وضرب كريس في وجهه ثم عاد إلى مقعده.
 
وصاح ويل قائلًا: "لا تذكر اسم زوجتي"، ليرد كريس: "انها مجرد دعابة عن فيلم G.I Jane"، ليكرر ويل سميث: "لا تذكر اسم زوجتي".
 
(في الفن المصري)
 

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