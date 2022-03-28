فنون ومشاهير

طلب لافت من جورج وسوف للأمن في حفله بالعراق.. وسأل ايلي العليا: جايي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟ (فيديو وصورة)

Lebanon 24
28-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-936002-637840462670957167.jpg
Doc-P-936002-637840462670957167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب المطرب الكبير جورج وسوف المسؤولين عن النظام والأمن في إحدى حفلاته الغنائية بالسماح لجمهوره بالاقتراب منه ومن المسرح.

ونشر جورج وسوف عبر حسابه في "تويتر" فيديو من الحفل الذي أحياه في بغداد بالعراق، ظهر فيه على المسرح وهو يخاطب المنظمين قائلا : "خلوا الناس تقرب شوية معليش، مش هياكلوني يا ناس، هدول بيحبوني".
 
وسمح رجال أمن الحفل بالفعل للجمهور بالتقدم نحو المسرح كما ظهر في الفيديو، وسط هتافاتهم له بلقب أبو وديع، ودعائهم له بالصحة والعافية وأن يمد الله في عمره لأهله وجمهوره وكل عشاقه.

كما نشر جورج وسوف صورة من الحفل وعلق عليها ممازحا قائد الفرقة الموسيقية بقوله: "مايسترو ايلي العليا جايي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟"
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-03-28
14:00 | 2022-03-28
11:00 | 2022-03-28
08:00 | 2022-03-28
03:45 | 2022-03-28
02:00 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website