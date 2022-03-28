طلب لافت من جورج وسوف للأمن في حفله بالعراق.. وسأل ايلي العليا: جايي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟ (فيديو وصورة)

طالب المطرب الكبير جورج وسوف المسؤولين عن النظام والأمن في إحدى حفلاته الغنائية بالسماح لجمهوره بالاقتراب منه ومن المسرح.



ونشر جورج وسوف عبر حسابه في "تويتر" فيديو من الحفل الذي أحياه في بغداد بالعراق، ظهر فيه على المسرح وهو يخاطب المنظمين قائلا : "خلوا الناس تقرب شوية معليش، مش هياكلوني يا ناس، هدول بيحبوني".

وسمح رجال أمن الحفل بالفعل للجمهور بالتقدم نحو المسرح كما ظهر في الفيديو، وسط هتافاتهم له بلقب أبو وديع، ودعائهم له بالصحة والعافية وأن يمد الله في عمره لأهله وجمهوره وكل عشاقه.



كما نشر جورج وسوف صورة من الحفل وعلق عليها ممازحا قائد الفرقة الموسيقية بقوله: "مايسترو ايلي العليا جايي تشتغل موسيقى أو تحضر الحفلة؟"