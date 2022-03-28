أدهم نابلسي يتحدث للمرة الأولى عن أسباب اعتزاله... هل سيتراجع عن قراره؟ (فيديو)

في بث مباشر له على حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات كشف الفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي للمرة الأولى كواليس قراره اعتزال الغناء والابتعاد عن الساحة الفنية الذي أعلن عنه منذ أشهر.أدهم نابلسي رد على أسئلة متابعيه التي تمحورت حول أسباب اعتزاله، مشيراً إلى أن قراره اتخذه منذ رمضان الماضي لكنه لم يعلن عنه وقتها.كذلك فقد روى أدهم نابلسي كواليس تفكيره في الاعتزال، موضحاً أنه لم يكن يشعر بالراحة وحاول إصلاح الأمر، وساعدته فترة الحظر المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

الفنان الأردني المعتزل قال في مقطع الفيديو: "فترة كورونا كانت ساعدتني أشوف الأمور على حقيقتها، قبلها كان سفر ولا يوجد استقرار، كنت جالساً في البيت وبدأت أفكر واستمررت في العمل سنة تقريباً، بس اللي صار أنه في شهر رمضان الماضي كنت أعمل على ألبوم وبدأنا العمل وقلت أريد أن أمسح السوشيال ميديا للتركيز، ومسحت فعلاً وحاولت ألا أضيع دقيقة في رمضان".كما أضاف أنه قرر الانتهاء من ألبومه الحالي ليكون الأفضل في مشواره الفني ثم يعلن الاعتزال بعدها، لكنه تراجع عن هذا التفكير، معلقاً: "وفي العشر الأواخر وضع الله فيّ شعور إنك بتفكر تعمل هذا الألبوم واعتزل بعده، وفكرت هل أنا ضامن أني أعيش لهذا اليوم حتى أعتزل".كذلك فقد قال الفنان الأردني المعتزل: "ربنا قواني وأعانني أني آخذ هذا القرار في هذا الوقت، ولم أعُد أريد أن أؤجل، وظللت أفكر في الموضوع وبعد فترة أحسست وتأكدت أنه ما فيه رجعة عن هذا القرار، والله يعطيني الثبات والإرادة".في سياق متصل قال الفنان الأردني المعتزل إنه لم يعلن قرار اعتزاله بشكل مباشر لكنه انتظر فترة طويلة، وتابع: "لما أحسست أن القرار تمام أخبرت عائلتي والمقربين مني، وظللت أفكر 5 شهور كيف أعلن عن هذا وكنت أنتظر البرنامج الذي كنت أعمل عليه ولما تأخر قررت الإعلان في فيديو كما حدث".