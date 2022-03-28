"الربيع بدأ" عند اعلامية مشهورة.. راجعة قريباً (فيديو)

نشرت الاعلامية هدى شديد فيديو على صفحتها في "فايسبوك" تظهر فيه وهي ترن الجرس في أحد المستشفيات، وكتبت معلقة: "لكل يلّي استفقدوني وناطريني راجعة قريباً، وهذا الفيديو إهداء لكل واحد منكم...".وتعمدت شديد أن تبث في المقاطع المصورة التي وثقت رحلة علاجها، رسائل قوة وايجابية، من المؤكد أن ثمة كثيرين يحتاجون الى تلقيها من انسانة عاشت مرّ التجربة.وبحسب المعلومات فان شديد عادت الى الولايات المتحدة الاميركية منذ فترة بعد ان ظهرت مؤشرات مقلقة استدعت سفرها للخضوع لعلاج جديد.