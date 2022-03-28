فنون ومشاهير

رحيل فنان مصري بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
28-03-2022 | 08:00
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بعد صراع طويل مع المرض، رحل الفنان عهدي صادق الاثنين، عن عالمنا عن عمر ناهز 72 عاماً.

وأكّد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان المصري من خلال منشور كتب فيه: "الدوام لله وحده، ربنا يرحمه ويحسن خاتمته".
 


وكذلك كتبت سامية جاهين أحد المقربين له عبر حسابها على "فيسبوك": "عمو عهدي صادق خلاص ارتاح، كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية، وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض. لكن مفيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي، هتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط".

يذكر أن النجم الراحل بدأ مشواره الفني أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميّز بأسلوبه الهادئ وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا وكانت آخر أعماله دوره في مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبي وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.
المصدر: لها
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