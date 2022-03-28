فنون ومشاهير

أول تعليق من حنان ترك بعد تعافيها من فيروس كورونا

Lebanon 24
28-03-2022 | 14:00
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غردت الفنانة المعتزلة حنان ترك على حسابها الخاص بـ"تويتر" كاشفة عن حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها منذ فترة،

وكتبت حنان في التغريدة، قائلة: "لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله..ولا البوح لله في كل ضائقة.. لولا الحديث معه في المحاريب، لولا استشعار لطفه في أدق التفاصيل".

واختتمت التغريدة، قائلة: "لا يمكن أن يهزم امرئ كان سلاحه الدعاء، كانت مواساته الدائمة (قل إن الأمر كله لله)".

كانت حنان ترك قد أعلنت عن تعافيها من فيروس كورونا الذي كانت قد أصيبت به وقالت عبر حسابها بـ"تويتر": "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية".

وتابعت: "وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعاً بالصحة والسعادة والأمن والأمان".
المصدر: لها
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