فنون ومشاهير

نيكول كيدمان تتصدر الترند بردة فعلها بعد صفعة ويل سميث لكريس روك

Lebanon 24
28-03-2022 | 16:00
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تحولت ردة فعل النجمة نيكول كيدمان على الصفعة التي قام بها ويل سميث على وجه كريس روك لإهانته زوجته خلال تقديمه إحدى الفقرات في حفل الأوسكار، يوم أمس، إلى ترند عبر مختلف مواقع التواصل بسبب عفويتها في إظهار حالة الصدمة على وجهها.
وما تسبب في بروز اسم نيكول كيدمان في تلك الواقعة هو انتشار صورة التقطت لها في نفس توقيت الصفعة التي وجهها سميث لروك، وظهرت فيها وهي في حالة تامة من الذهول والصدمة جراء ما حدث، وسرعان ما تم تداولها بين المستخدمين عبر موقع "تويتر"، لتحصد بعدها الكثير من التفاعلات التي وصفت أغلبها ردة فعل كيدمان بـ"العالمية". 
 
 
المصدر: فوشيا
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