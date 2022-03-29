"ماذا تفعل لو كنت مكان ويل سميث؟".. رد فعل مفاجئ من يوسف الخال (فيديو)

تحدث الفنان يوسف الخال عن موقفه من التنمر الذي واجهته جادا بينكيت سميث زوجة النجم الأميركي ويل سميث، وضرب الأخير لكريس روك مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار.



ونشر يوسف الخال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر فيه يتناول الطعام مع زوجته الفنانة نيكول سابا، حين اقترب منهما أحد الأشخاص لسؤاله عن رأيه فيما فعله ويل سميث، وماذا يحدث لو كانت نيكول سابا هي ضحية التنمر.

قال يوسف الخال: "نحن عايشين بالتنمر، التنمر مقبول وصرنا معودين عليه، ما في شي بيعجب الناس، أن كان شيء منيح أو ما منيح".



وأضاف: "بس الموضوع يوصل للتنمر بحالة مرضية بدي أقولك شو رح أعمل؟ اللي هو عمله" لينهض من مكانه ويلكم المصور مقلدا ويل سميث.

يذكر أن ويل سميث غضب من دعابة أطلقها كريس روك حول إصابة زوجته بمرض "الثعلبة" الذي تسبب في فقدانها لشعرها، وصعد إلى المسرح ليضرب مقدم الحفل قبل أن يعود إلى مقعده ويهتف ليحذره من التفوه بأي عبارة أخرى تتضمن اسم زوجته.

(في الفن)