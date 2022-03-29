فنون ومشاهير

"ماذا تفعل لو كنت مكان ويل سميث؟".. رد فعل مفاجئ من يوسف الخال (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-936348-637841342733979685.jpg
Doc-P-936348-637841342733979685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث الفنان يوسف الخال عن موقفه من التنمر الذي واجهته جادا بينكيت سميث زوجة النجم الأميركي ويل سميث، وضرب الأخير لكريس روك مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ونشر يوسف الخال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر فيه يتناول الطعام مع زوجته الفنانة نيكول سابا، حين اقترب منهما أحد الأشخاص لسؤاله عن رأيه فيما فعله ويل سميث، وماذا يحدث لو كانت نيكول سابا هي ضحية التنمر.
 
قال يوسف الخال: "نحن عايشين بالتنمر، التنمر مقبول وصرنا معودين عليه، ما في شي بيعجب الناس، أن كان شيء منيح أو ما منيح".

وأضاف: "بس الموضوع يوصل للتنمر بحالة مرضية بدي أقولك شو رح أعمل؟ اللي هو عمله" لينهض من مكانه ويلكم المصور مقلدا ويل سميث.
 
 
يذكر أن ويل سميث غضب من دعابة أطلقها كريس روك حول إصابة زوجته بمرض "الثعلبة" الذي تسبب في فقدانها لشعرها، وصعد إلى المسرح ليضرب مقدم الحفل قبل أن يعود إلى مقعده ويهتف ليحذره من التفوه بأي عبارة أخرى تتضمن اسم زوجته.
 
(في الفن)
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-03-29
11:00 | 2022-03-29
10:05 | 2022-03-29
09:10 | 2022-03-29
08:11 | 2022-03-29
08:00 | 2022-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website