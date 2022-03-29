رغم اعتذاره... "الأوسكار" تفتح تحقيقا رسميا وتبحث إمكانية معاقبة ويل سميث

اعتذر النجم العالمي ويل سميث، عن واقعة اعتدائه على كريس روك، مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، في نسخته الـ94، والذي كان رد عنيف منه بعدما ألقى "كريس"، دعابة عن الحالة الصحية لزوجة ويل سميث، جادا.



وقال ويل سميث، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، وكان سلوكي فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، الليلة الماضية، غير مقبول ولا يغتفر.. النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة "جادا" الطبية، كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلها عاطفيا".





وتابع النجم العالمي: "أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم.. أود أن أعتذر لعائلة ويليامز، وعائلة الملك ريتشارد، ويؤسفنى بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".



وأضاف ويل سميث: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس.. كنت خارج الإطار، وكنت مخطئا.. أشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشرًا على الرجل الذى أريد أن أكونه.. لا مكان للعنف فى عالم الحب واللطف".وتابع النجم العالمي: "أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم.. أود أن أعتذر لعائلة ويليامز، وعائلة الملك ريتشارد، ويؤسفنى بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".

بالمقابل، أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الجهة المسئولة عن جوائز أوسكار، بيانا أكدت فيها إدانة تصرف ويل سميث وبدء التحقيق في الواقعة.

وقال بيان الأكاديمية: "ندين تصرفات السيد سميث في حفل ليلة الأمس. لقد بدأنا رسميا تحقيق حول الواقعة، وسنبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، والتبعات المرتبطة بلوائحنا وقواعد السلوكيات وقانون ولاية كاليفورنيا".